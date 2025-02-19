Кубанский автопарк скорой помощи пополнился 29 новыми машинами

Автопарк скорой медицинской помощи Краснодарского края пополнился 29 новыми машинами классов А и С, которые направят в 15 муниципалитетов. Транспорт оснащен современными системами диагностики и необходимым оборудованием, сообщила в своем Telegram-канале вице-губернатор региона Анна Минькова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Салоны автомобилей оборудованы влагостойкой мебелью, устойчивой к перепадам температур и дезинфицирующим средствам. «Это современные комфортные машины, оснащенные самыми совершенными системами диагностики. Они помогают медикам определять состояние пациента и оказывать своевременную помощь»,— отметила Анна Минькова.

За последние пять лет автопарк Кубани пополнился 250 машинами скорой помощи за счет федерального и краевого финансирования. Ежегодно врачи совершают около 1,7 миллиона выездов — около 5 тыс. в день.

Всего в крае 700 автомобилей неотложной помощи.

Нурий Бзасежев