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В Россельхознадзоре Кубани прокомментировали мор рыбы в Витязевском лимане

Россельхознадзор Краснодарского края прокомментировал массовую гибель рыбы в Витязевском лимане Анапы. Специалисты отобрали пробы рыбы, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе органа.

Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Россельхознадзор также направил письмо в администрацию Анапы с просьбой очистить водоем от биологических отходов и утилизировать мертвую рыбу.

Ранее член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко заявил, что мор рыбы не связан с экологической ЧС, возникшей в результате крушения танкеров в Керченском проливе.

Алина Зорина

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