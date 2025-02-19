В Россельхознадзоре Кубани прокомментировали мор рыбы в Витязевском лимане

Россельхознадзор Краснодарского края прокомментировал массовую гибель рыбы в Витязевском лимане Анапы. Специалисты отобрали пробы рыбы, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Россельхознадзор также направил письмо в администрацию Анапы с просьбой очистить водоем от биологических отходов и утилизировать мертвую рыбу.

Ранее член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко заявил, что мор рыбы не связан с экологической ЧС, возникшей в результате крушения танкеров в Керченском проливе.

Алина Зорина