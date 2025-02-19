Главные новости за 19 февраля. Сочи

Бывшего депутата горсобрания Сочи Сергея Эксузяна подозревают в мошенничестве. В настоящий момент он задержан.

На трассе А-147 Джубга — Сочи вновь произошел сход селевых масс. На месте происшествия сейчас работают шесть специалистов дорожных служб и четыре единицы техники.

В Сочи задержали 50-летнего подозреваемого в заказном убийстве члена ОПГ, совершенном в 1997 году в Норильске. Фигуранта дела доставили в Красноярск, где суд отправил его под стражу.

В Сочи оползень повредил газовую трубу. Для предотвращения возможных рисков газоснабжение в многоквартирном доме временно отключили.

В Сочи перед судом предстанет ранее судимый уроженец Тольятти. Приезжего обвиняют в покушении на убийство супружеской пары и повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В 2024 году чаеводы Сочи собрали 373 тонны чайного листа. Это на 7% меньше по сравнению с прошлым годом.

В Сочи и Сириусе прогнозируют заморозки. Температура воздуха может опуститься до -3 градусов.

За последние сутки сотрудники дорожных служб израсходовали в горах Сочи 850 тонн противогололедных материалов. К расчистке трасс привлекли более 200 единиц специализированной техники и 212 работников дорожных служб.

На курорте «Роза Хутор» вновь доступны к покупке ски-пассы и прогулочные билеты. Накануне продажу временно приостановили из-за неблагоприятных погодных условий.