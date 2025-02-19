В Хостинском районе Сочи оползень повредил газопровод

В районе улицы Лысая Гора в Сочи из-за подвижки грунта повредилась газовая труба. Для предотвращения возможных рисков газоснабжение в многоквартирном доме временно отключили. Специалисты приступят к восстановительным работам сегодня, 19 февраля, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал ЧП Сочи Фото: Telegram-канал ЧП Сочи

Инцидент произошел 18 февраля. На место происшествия прибыли сотрудники администрации Хостинского района и представители ресурсоснабжающих организаций. Пострадавших нет, а дом, находящийся на участке, оказалось незаселенным. Движение по автомобильной дороге, проходящей рядом, осуществляется без ограничений.

В зоне подвижки грунта проложены две абонентские газовые трубы. Одна из них получила повреждения, из-за чего в целях безопасности временно отключили газоснабжение 16-квартирного дома. Вторая труба не пострадала и продолжает функционировать в штатном режиме.

Специалисты «Сочигоргаза» планируют приступить к ремонтно-восстановительным работам 19 февраля.

Мария Удовик