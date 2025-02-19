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На трассе Джубга — Сочи вновь сошли оползни

Из-за переувлажнения почвы на трассе А-147 Джубга — Сочи вновь произошел сход селевых масс. На месте происшествия сейчас работают шесть специалистов дорожных служб и четыре единицы техники. Работы продлятся до получаса, сообщает ФКУ «Черноморье».

Фото: ФКУ «Черноморье»

Фото: ФКУ «Черноморье»

Вчера, 18 февраля, на федеральной трассе А-147 Джубга — Сочи также произошел сход грунта. Для ликвидации последствий привлекли четырех дорожных рабочих и три единицы техники. Работы завершили к 14:37.

В декабре 2024 года сильные осадки вызвали сход грязевых потоков. Сошедший оползень повредил подпорную стену и повалил несколько деревьев.

Мария Удовик

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