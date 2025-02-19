Жителя Тольятти осудят за попытку убить супружескую пару в Сочи

В Сочи перед судом предстанет ранее судимый 35-летний уроженец Тольятти. Приезжего обвиняют в покушении на убийство супружеской пары и повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

Инцидент произошел ночью 30 сентября 2024 года в СНТ «Дубравушка» в поселке Горное Лоо. По версии следствия, обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, громко слушал музыку на своем участке, что вызвало конфликт с соседями. Во время ссоры злоумышленник сел за руль и умышленно совершил наезд на супружескую пару, причинив им травмы. Завершить задуманное ему помешали очевидцы и прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов. Пострадавших госпитализировали.

Следствие собрало достаточную доказательную базу и направило дело в суд.

«Ъ-Сочи» писал, что в Адлерском районе курорта в конце января водитель иномарки насмерть сбил пешехода. 48-летний сочинец скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи.

Мария Удовик