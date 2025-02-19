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В Сочи задержали подозреваемого в заказном убийстве члена ОПГ 27 лет назад

В Сочи задержали 50-летнего сочинца, подозреваемого в заказном убийстве члена ОПГ, совершенном в 1997 году в Норильске. Фигуранта дела доставили в Красноярск, где суд отправил его под стражу, сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба ГСУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Фото: пресс-служба ГСУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Убийство произошло осенью 1997 года в Норильске. В квартире на улице Комсомольская обнаружили тело 25-летнего мужчины с огнестрельным ранением в голову. В ходе расследования установить виновных тогда не удалось, и уголовное дело оставалось нераскрытым.

Спустя почти 30 лет следователи возобновили расследование. В ходе работы удалось установить причастность 50-летнего жителя Сочи, который в 1997 году проживал в Норильске и состоял в ОПГ. Сочинца задержали и доставили в Красноярск, где суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, убийство организовал криминальный авторитет Норильска. Причиной конфликта стала ревность между потерпевшим и знакомым лидера ОПГ. Исполнителями заказного убийства стали два киллера, один из которых 12 сентября 1997 года контролировал ситуацию, а второй ворвался в квартиру потерпевшего и выстрелил ему в голову.

Организатор убийства впоследствии погиб в криминальной перестрелке, а личность второго участника преступления сейчас устанавливают правоохранительные органы.

Мария Удовик

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