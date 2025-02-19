В 2024 году сбор чайного листа в Сочи снизился на 7% из-за непогоды

В 2024 году чаеводы Сочи собрали 373 тонны чайного листа, что на 7% меньше по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министерство сельского хозяйства Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АО «Хоста-чай» Фото: АО «Хоста-чай»

В 2023 году фермеры получили 402,3 тонны. Средняя урожайность по краю составила 12,1 центнера с 1 га. Снижение объема сбора связано с аномальной жарой и засухой, которые оказали влияние на урожай.

Чайный лист выращивают и перерабатывают на шести крупных предприятиях и нескольких фермерских хозяйствах региона. Площадь плантаций составляет 415 га.

Самые крупные производители чая в Сочи — «Шапсугский чай», «Солохаульский чай», «Дагомысчай», «Мацестинский чай», «Хоста-чай» и «ТД Холдинг». Чай, произведенный в Краснодарском крае, ориентирован в первую очередь на внутренний рынок.

«Ъ-Сочи» писал, что ряд чаеводов в Сочи планируют работать на своих плантациях без официальных договоров аренды и намерены выращивать урожай в 2025 году. Сейчас заключено только 15-16 договоров.

Мария Удовик