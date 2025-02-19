В Сочи и Сириусе прогнозируют заморозки

По последним данным метеорологов, в ночь на 20 февраля 2025 года в Сочи и на федеральной территории Сириус ожидается значительное похолодание. Температура воздуха может опуститься до -3 градусов. На дорогах возможна гололедица, сообщает пресс-служба администрации города.

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На высотах свыше 1 тыс. м над уровнем моря сохраняется слабая лавинная опасность. В связи с ухудшением погодных условий по распоряжению главы курорта Андрея Прошунина все службы переведены в усиленный режим работы.

За минувшие сутки сотрудники дорожных служб использовали в горном кластере курорта 850 тонн противогололедных материалов. К работе привлекли более 200 единиц специализированной техники и 212 специалистов.

Местным жителям и гостям курорта настоятельно рекомендуют соблюдать меры предосторожности, а также воздержаться от использования автомобилей без зимней резины.

Мария Удовик