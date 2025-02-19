Экс-депутата горсобрания Сочи задержали по делу о мошенничестве

Бывшего депутата горсобрания Сочи Сергея Эксузяна подозревают в мошенничестве, сообщают «Известия» со ссылкой на источник. По данным издания, в настоящий момент он задержан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: gs-sochi.ru Фото: gs-sochi.ru

В марте 2023 года заместитель генпрокурора РФ Игорь Ткачев подал иск в суд о взыскании 110 млн руб. и двух земельных участков в Сочи у предпринимателя Сергея Эксузяна, который до 2022 года был депутатом городского собрания. Полномочия фигуранта дела были досрочно прекращены из-за подозрений в сокрытии доходов и имущества. Центральный районный суд Сочи поддержал Генпрокуратуру, установив, что господин Эксузян использовал свой статус для обогащения и имущество подлежит обращению в пользу государства. Предприниматель обжаловал решение, но оно осталось неизменным.

В январе 2024 года представитель экс-депутата горсобрания курорта просил краевой суд пересмотреть дело, ссылаясь на необходимость допроса свидетелей. Однако суд отказал, отметив, что пересмотр возможен только при внесении изменений в судебный акт, что в этом случае не произошло.

Мария Удовик