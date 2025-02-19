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В горах Сочи использовали 850 тонн противогололедных материалов

За последние сутки сотрудники дорожных служб израсходовали в горах Сочи 850 тонн противогололедных материалов. В горном кластере курорта специалисты продолжают работы по обеспечению безопасного проезда на дорогах, сообщает пресс-служба администрации города в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

К расчистке трасс привлекли более 200 единиц специализированной техники и 212 работников дорожных служб. Работы ведут с глубокой ночи, чтобы обеспечить бесперебойное движение общественного транспорта и доступ к социально значимым объектам.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Сочи сохранится низкая температура, возможны осадки в виде снега и дождя, что повышает риск гололедицы. Городские службы продолжают работать в усиленном режиме и следят за ситуацией на дорогах.

Мария Удовик

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