Курорт «Роза Хутор» возобновил продажу ски-пассов после непогоды

На курорте «Роза Хутор» вновь доступны к покупке ски-пассы и прогулочные билеты. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе горнолыжного курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Накануне продажу временно приостановили из-за неблагоприятных погодных условий. Несмотря на это, курорт продолжал работу в штатном режиме. Волонтеры помогали туристам с маршрутами, а загруженность зон катания можно было отслеживать через мобильное приложение. Из-за непогоды на курорте ввели 50% скидку на вечерние катания.

По данным Telegram-канала «Роза Хутор Live», в среду, 19 февраля, на вершине Роза Пик температура опустилась до -10 градусов, видимость составляет до 50 м. Высота снежного покрова превышает 3 м. За ночь выпало 15 см снега.

На отметке 1,6 тыс. м температура воздуха опустилась до -7 градусов, идет слабый снег, видимость достигает 5 км. Высота снега составляет 281 см. В Южном секторе при -6 градусах также отмечается слабый снегопад, высота снежного покрова достигает 215 см.

В Горной Олимпийской деревне температура воздуха составляет -4 градуса, высота снежного покрова достигает 197 см. За сутки прибавилось 47 см снега.

Мария Удовик