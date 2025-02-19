Суд освободил из-под стражи экс-замглавы свердловского СКР Михаила Бусылко

Свердловский областной суд постановил апелляционный приговор по делу бывших заместителей прокурора Свердловской области Дмитрия Чуличкова, руководителя регионального управления СКР Михаила Бусылко в получении взятки, сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Напомним, Михаил Бусылко был задержан 29 ноября 2019 года по обвинению в получении взятки за помощь в возобновлении расследования дела о хищении активов АО «Металлургический завод имени Бардина». В августе 2021 года Ленинский райсуд приговорил Михаила Бусылко к восьми годам и шести месяцам колонии строгого режима, однако в январе 2023 года Седьмой кассационный суд в Челябинске отменил приговор.

Апелляционный приговор Свердловского областного суда признал виновным Михаила Бусылко и приговорил его к четырем годам десяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 2,5 млн руб. Осужденный был лишен специального звания полковник юстиции. В связи с тем, что назначенный срок Бусылко фактически отбыл, он освобожден из-под стражи.

Кроме того, Дмитрию Чуличкову, виновному по ч. 6 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки) суд назначил наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 2,5 млн руб. Бывший адвокат Владислав Вострецов был обвинен в покушении на посредничество во взяточничестве и покушении на мошенничество и приговорен к шести годам четырем месяцам лишения свободы в колонии общего режима, штрафу в 2,5 млн руб.

Полина Щуцкая