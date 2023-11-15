Суд вынес новый приговор по делу о взятке экс-замглавы свердловского СКР Бусылко

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес новый приговор бывшему заместителю главы СУ СКР по Свердловской области Михаил Бусылко и экс-зампрокурора региона Дмитрию Чуличкову и адвокату Владислава Вострецова. Об этом сообщил ЕАН со ссылкой на райсуд. Экс-силовики Бусылко и Чуличков признаны виновными по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), Владислав Вострецов — по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничестве во взяточничестве).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший первый заместитель начальника СУ СК по Свердловской области Михаил Бусылко

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Бывший первый заместитель начальника СУ СК по Свердловской области Михаил Бусылко

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Напомним, следствие установило, что Михаил Бусылко и Дмитрий Чуличков получили около 2 млн руб. за помощь в возобновлении расследования уголовного дела о хищении активов АО «Металлургический завод имени Бардина». Из общей суммы взятки 1 млн руб. был предназначен для господина Чуличкова, а оставшийся 1 млн руб. Михаил Бусылко взял себе «за использование должностного положения».

Деньги через своего адвоката Владислава Вострецова передал владелец завода Виталий Трухин, который позже обратился к силовикам с информацией о вымогательстве взятки. Михаил Бусылко был задержан 29 ноября 2019 года по обвинению в получении взятки в размере 1,8 млн руб. от Владислава Вострецова, которому он пообещал помочь с возбуждением уголовного дела.

В августе 2021 года Ленинский райсуд приговорил Михаила Бусылко к восьми годам и шести месяцам колонии строгого режима, Дмитрия Чуличкова к девяти годам, а Владислава Вострецова — к девяти годам и шести месяцам.

В январе 2023 года Седьмой кассационный суд в Челябинске отменил приговор экс-силовикам Михаилу Бусылко, Дмитрию Чуличкову и адвокату Владиславу Вострецову. Тогда в пресс-службе суда «Ъ-Урал» не стали комментировать причины направления дела на пересмотр в Ленинский районный суд, однако рассказали, что период судебного следствия обвиняемые проведут в СИЗО. Арест обвиняемых по делу ранее был продлен до 10 января.

По данным издания, Михаил Бусылко приговорен к восьми годам и трем месяцам колонии строгого режима с лишением звания полковника юстиции. Дмитрий Чуличков — к восьми годам и четырем месяцам колонии строгого режима, а также лишен чина старшего советника юстиции. Владислав Вострецов — к восьми годам и семи месяцам с лишением звания подполковника юстиции.

Полина Хабарова

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