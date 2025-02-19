Средняя премия по ОСАГО в Свердловской области снизилась до 6,8 тысяч

Средняя премия по полисам ОСАГО в Свердловской области в прошлом году составила 6,8 тыс. руб., что на 3,1% ниже аналогичного показателя за 2023 год (7,1 тыс. руб.). Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Средняя премия по ОСАГО в Свердловской области снизилась за год на 3,1% до 6,8 тыс. рублей

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Средняя премия по ОСАГО в Свердловской области снизилась за год на 3,1% до 6,8 тыс. рублей

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По его словам, средняя премия по ОСАГО в регионе оказалось и на 10,7% ниже, чем в среднем по России (7,6 тыс. руб.). При этом средняя выплата по ОСАГО по итогам прошлого года в регионе достигла 86,9 тыс. руб. За год сумма выросла на 10,9% (78,4 тыс. руб.).

Частота страховых случаев в Свердловской области по итогам 2024 года составила 4,2%, что ниже, чем в целом по стране (4,6%).

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что за девять месяцев 2024 года в Свердловской области сборы премий по всем договорам страхования выросли на 49,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В структуре рынка страхования большую часть (37%) занимает сегмент страхования жизни, далее — ОСАГО и КАСКО (по 17%), ДМС (11%) и страхование от несчастных случаев и имущественное страхование физлиц (по 4%).

Анастасия Таначева