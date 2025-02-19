Средняя премия по ОСАГО в Свердловской области снизилась до 6,8 тысяч
Средняя премия по полисам ОСАГО в Свердловской области в прошлом году составила 6,8 тыс. руб., что на 3,1% ниже аналогичного показателя за 2023 год (7,1 тыс. руб.). Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.
Средняя премия по ОСАГО в Свердловской области снизилась за год на 3,1% до 6,8 тыс. рублей
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
По его словам, средняя премия по ОСАГО в регионе оказалось и на 10,7% ниже, чем в среднем по России (7,6 тыс. руб.). При этом средняя выплата по ОСАГО по итогам прошлого года в регионе достигла 86,9 тыс. руб. За год сумма выросла на 10,9% (78,4 тыс. руб.).
Частота страховых случаев в Свердловской области по итогам 2024 года составила 4,2%, что ниже, чем в целом по стране (4,6%).
Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что за девять месяцев 2024 года в Свердловской области сборы премий по всем договорам страхования выросли на 49,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В структуре рынка страхования большую часть (37%) занимает сегмент страхования жизни, далее — ОСАГО и КАСКО (по 17%), ДМС (11%) и страхование от несчастных случаев и имущественное страхование физлиц (по 4%).