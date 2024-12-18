В Свердловской области премии по страховкам выросли на 49% за год

За девять месяцев 2024 года в Свердловской области сборы премий по всем договорам страхования выросли на 49,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чаще всего свердловчане пользуются услугой страхования жизни

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Чаще всего свердловчане пользуются услугой страхования жизни

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как отметили в РСА, ключевыми драйверами роста рынка страхования в регионе стали такие сегменты, как страхование жизни (рост в 2,4 раза за год), ДМС (+76%), КАСКО (+26%). Премии по полисам страхования увеличились с 25,7 млрд руб. за девять месяцев 2023 года до 38,4 млрд руб. в январе-сентябре 2024 года. Выплаты по итогам девяти месяцев 2024 года составили 19,6 млрд руб., что на 24% выше аналогичного периода 2023 года (14,9 млрд руб.).

В структуре рынка страхования большую часть (37%) занимает сегмент страхования жизни, далее — ОСАГО и КАСКО (по 17%), ДМС (11%) и страхование от несчастных случаев и имущественное страхование физлиц (по 4%).

Как уточнили в РСА, на рынок страхования в значительной степени повлияло увеличение ключевой ставки, что способствовало притоку большого объема инвестиций населения на рынок финансовых продуктов с высокой доходностью. Помимо этого, рост рынка страхования произошел благодаря увеличению продаж новых авто, высоким инфляционным ожиданиям, а также конкуренции на рынке труда.

Анастасия Таначева