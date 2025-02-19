В России появится аналог Красного гида Michelin

Организатор премии Russian Hospitality Awards объявил о запуске российской ресторанной премии. Эксперты выберут лучшие рестораны в 20 номинациях, передает «РИА Новости».

Заявки начнут принимать с 1 июля. Результаты будут объявлены в марте следующего года. Рестораны смогут поучаствовать в конкурсе бесплатно. Чтобы завоевать премию, ресторан должен будет успешно пройти три этапа. Один из этапов предполагает посещение заведения тайными гостями.

Ранее президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игорь Бухаров на пресс-конференции ТАСС заявлял, что рестораторы обсуждают с Роскачеством и Минпромторгом создание аналога Красного гида Michelin. Ресторатор Сергей Миронов тогда говорил, что в России нет объективных ресторанных премий. Господин Бухаров признавал, что в России существуют отдельные ресторанные рейтинги, однако в них нет критериев оценки, какие есть у гида Michelin.