Пострадавший от взрывов танкер Seajewel западные СМИ причисляют к «теневому флоту» РФ

Зарегистрированный на Мальте танкер Seajewel, на борту которого произошли два взрыва во время разгрузки в итальянском порту Савона, может быть частью «теневого флота» России. Такое мнение публикует ряд западных СМИ и экспертов, на которых ссылается специализированное издание The Maritime Executive. О начале расследования по факту взрывов ранее сообщал «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Thenamaris Фото: Thenamaris

Как пишет The Maritime Executive, с 2021 года оператором танкера является греческая компания Thenamaris. По данным западных СМИ, танкер в 2024 году якобы трижды перевозил российскую нефть: в феврале, марте и мае.

Управление порта Савона подтвердило, что в ночь на субботу, 15 февраля, персонал, наблюдавший за разгрузкой заметил «аномалии» в процедуре. В целях безопасности было принято решение разгрузку прекратить. Члены экипажа судна сообщили, что слышали два громких хлопка. В ходе расследования во внешней обшивке судна была обнаружена пробоина около метра в ширину с вогнутыми внутрь краями. К расследованию подключилось управление по борьбе с терроризмом и по борьбе с организованной преступностью. Признаков утечки нефти в порту не обнаружено.

Алена Миклашевская