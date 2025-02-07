Профессор из Петербурга лишился 20 млн рублей после звонков мошенников

В Петербурге заслуженный деятель науки РФ лишился 19 млн 757 тыс. рублей после звонков от мошенников. По данным 78.ru, неизвестные убедили 84-летнего профессора в том, что кто-то пытается перевести деньги с его счета «на Украину».

Мужчина обратился в полицию 6 февраля. Он пояснил, что получал звонки из «различных служб» в период с 30 ноября по 24 января. Мошенники убедили петербуржца в том, что для предотвращения незаконных операций он должен снять все деньги со своего счета и передать курьерам.

В данный момент по факту случившегося проводится проверка. Речь идет о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что две пожилые петербурженки отдали мошенникам 3,5 млн рублей из-за слова «сахар».

Дарья Астанина