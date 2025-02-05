Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Частное замедление

Рынок частной скорой помощи в Петербурге вышел на плато после пандемии

По итогам 2024 года услуги частной скорой помощи в Петербурге подорожали на 7–8%, что ниже уровня инфляции, говорят участники рынка. Это связано с выходом новых игроков, которые для завоевания доли были вынуждены сдерживать цены. Сегодня в городе услуги частной скорой помощи оказывает около 20 компаний. Более 70% вызовов осуществляется в рамках ДМС.

В Санкт-Петербурге существует более 20 компаний, предоставляющих платные услуги скорой помощи

В Санкт-Петербурге существует более 20 компаний, предоставляющих платные услуги скорой помощи

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге существует более 20 компаний, предоставляющих платные услуги скорой помощи

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По словам экспертов, несмотря на появление новых небольших компаний на рынке, в целом в сегменте наблюдается стагнация. Появления крупных игроков, способных составить конкуренцию лидерам, не предвидится. На сегодняшний день в Санкт-Петербурге существует более 20 компаний, предоставляющих платные услуги скорой помощи. Крупнейшими среди них являются «Приоритет», Coris, «Петербургская неотложка». Среди новых компаний, появившихся на рынке в 2024 году, эксперты называют «Мед-Вектор», «Мед-Профи», «Гамма Перспектив», «911».

Эксперты утверждают, что большинство обращений в частную скорую помощь приходит от владельцев полиса добровольного медицинского страхования (ДМС). Это платная система страхования, предоставляющая клиентам доступ к услугам как государственных, так и частных медицинских учреждений. Управляющий директор по ДМС СК «Ренессанс страхование» Юлия Галаничева, сообщает, что 70–85% обращений в частную скорою помощь приходится на клиентов с полисом ДМС. Остальные — частные лица, оплачивающие услуги частной скорой помощи самостоятельно. По словам основателя клиники неотложной медицины Coris Льва Авербаха, компания обслуживает ежедневно около 50 вызовов в день, из которых 30–35 — от пользователей ДМС.

Руководитель Петербургского медицинского форума Сергей Ануфриев, также подтверждает, что основными потребителями данной услуги являются страховые компании, предоставляющие полис ДМС. Вместе с тем, как утверждает господин Ануфриев, из-за стагнации системы добровольного медицинского страхования рынок частной скорой помощи не растет больше уровня инфляции, а с точки зрения прибыли это низкомаржинальный бизнес. К тому же подобные компании существуют только в мегаполисах, поэтому они составляют только около 10% от всего объема частной медицины. Эксперт прогнозирует, что появления новых крупных игроков на рынке не будет, зато могут происходить слияния и поглощения уже существующих небольших компаний.

Как утверждает директор Ассоциации частных клиник Санкт-Петербурга Александр Солонин, полис ДМС делает частную скорую помощь доступной для большего числа людей. Тем не менее эксперт отмечает, что даже с полисом стоимость услуг в этом сегменте остается высокой, в то время как государственная скорая помощь бесплатна для граждан.

Господин Авербах говорит о том, что 2023–2024 годы прошли «без потрясений», а рынок стабилизировался после первых лет пандемии коронавируса, когда число вызовов было выше в разы. Средняя стоимость вызова частной скорой помощи в настоящее время составляет 15–20 тыс. рублей.

По словам госпожи Галаничевой, за прошедший год стоимость услуг на рынке выросла на 7–8%, это ниже уровня инфляции. Она связывает это с тем, что новые игроки, которые стремятся укрепиться на рынке с высокой конкуренцией между игроками, предлагают услуги по стоимости ниже рыночной.

Эксперты сходятся на том, что государственная и частная скорые в основном работают в разных ситуациях и предоставляют разные услуги своим клиентам. Лев Авербах утверждает, что государственная скорая помощь работает преимущественно на улице, в общественных местах, а также в случаях угрозы жизни. Частные скорые же, наоборот, почти не работают с уличными вызовами и травмами. «Мы ездим по квартирам: на гипертонические болезни, боли в спине, головную боль, разные обострения хронических заболеваний»,— сообщает господин Авербах.

Еще одним отличием основатель Coris называет возможность частной скорой работать не только в пределах Петербурга, но также выезжать в Ленинградскую область и даже в другие регионы: в Псковскую и Новгородскую области.

В то же время зачастую время доезда частной и государственной скорой одинаковое, а бригады могут включать таких же врачей. Госпожа Галаничева сообщает, что основным преимуществом частных скорых является лучший подход к пациентам при сохранении медицинских стандартов. Пациентов могут госпитализировать в любой частный или государственный стационар города, привязанный к полису ДМС, а не в ближайший. Эксперт приходит к выводу, что в критических случаях лучше вызывать скорую помощь по ОМС. В Петербурге действуют 87 районных станций скорой помощи, и доезд до пациента в таком случае будет быстрее.

Андрей Кащавцев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...