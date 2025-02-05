Частное замедление

По итогам 2024 года услуги частной скорой помощи в Петербурге подорожали на 7–8%, что ниже уровня инфляции, говорят участники рынка. Это связано с выходом новых игроков, которые для завоевания доли были вынуждены сдерживать цены. Сегодня в городе услуги частной скорой помощи оказывает около 20 компаний. Более 70% вызовов осуществляется в рамках ДМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Санкт-Петербурге существует более 20 компаний, предоставляющих платные услуги скорой помощи

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ В Санкт-Петербурге существует более 20 компаний, предоставляющих платные услуги скорой помощи

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По словам экспертов, несмотря на появление новых небольших компаний на рынке, в целом в сегменте наблюдается стагнация. Появления крупных игроков, способных составить конкуренцию лидерам, не предвидится. На сегодняшний день в Санкт-Петербурге существует более 20 компаний, предоставляющих платные услуги скорой помощи. Крупнейшими среди них являются «Приоритет», Coris, «Петербургская неотложка». Среди новых компаний, появившихся на рынке в 2024 году, эксперты называют «Мед-Вектор», «Мед-Профи», «Гамма Перспектив», «911».

Эксперты утверждают, что большинство обращений в частную скорую помощь приходит от владельцев полиса добровольного медицинского страхования (ДМС). Это платная система страхования, предоставляющая клиентам доступ к услугам как государственных, так и частных медицинских учреждений. Управляющий директор по ДМС СК «Ренессанс страхование» Юлия Галаничева, сообщает, что 70–85% обращений в частную скорою помощь приходится на клиентов с полисом ДМС. Остальные — частные лица, оплачивающие услуги частной скорой помощи самостоятельно. По словам основателя клиники неотложной медицины Coris Льва Авербаха, компания обслуживает ежедневно около 50 вызовов в день, из которых 30–35 — от пользователей ДМС.

Руководитель Петербургского медицинского форума Сергей Ануфриев, также подтверждает, что основными потребителями данной услуги являются страховые компании, предоставляющие полис ДМС. Вместе с тем, как утверждает господин Ануфриев, из-за стагнации системы добровольного медицинского страхования рынок частной скорой помощи не растет больше уровня инфляции, а с точки зрения прибыли это низкомаржинальный бизнес. К тому же подобные компании существуют только в мегаполисах, поэтому они составляют только около 10% от всего объема частной медицины. Эксперт прогнозирует, что появления новых крупных игроков на рынке не будет, зато могут происходить слияния и поглощения уже существующих небольших компаний.

Как утверждает директор Ассоциации частных клиник Санкт-Петербурга Александр Солонин, полис ДМС делает частную скорую помощь доступной для большего числа людей. Тем не менее эксперт отмечает, что даже с полисом стоимость услуг в этом сегменте остается высокой, в то время как государственная скорая помощь бесплатна для граждан.

Господин Авербах говорит о том, что 2023–2024 годы прошли «без потрясений», а рынок стабилизировался после первых лет пандемии коронавируса, когда число вызовов было выше в разы. Средняя стоимость вызова частной скорой помощи в настоящее время составляет 15–20 тыс. рублей.

По словам госпожи Галаничевой, за прошедший год стоимость услуг на рынке выросла на 7–8%, это ниже уровня инфляции. Она связывает это с тем, что новые игроки, которые стремятся укрепиться на рынке с высокой конкуренцией между игроками, предлагают услуги по стоимости ниже рыночной.

Эксперты сходятся на том, что государственная и частная скорые в основном работают в разных ситуациях и предоставляют разные услуги своим клиентам. Лев Авербах утверждает, что государственная скорая помощь работает преимущественно на улице, в общественных местах, а также в случаях угрозы жизни. Частные скорые же, наоборот, почти не работают с уличными вызовами и травмами. «Мы ездим по квартирам: на гипертонические болезни, боли в спине, головную боль, разные обострения хронических заболеваний»,— сообщает господин Авербах.

Еще одним отличием основатель Coris называет возможность частной скорой работать не только в пределах Петербурга, но также выезжать в Ленинградскую область и даже в другие регионы: в Псковскую и Новгородскую области.

В то же время зачастую время доезда частной и государственной скорой одинаковое, а бригады могут включать таких же врачей. Госпожа Галаничева сообщает, что основным преимуществом частных скорых является лучший подход к пациентам при сохранении медицинских стандартов. Пациентов могут госпитализировать в любой частный или государственный стационар города, привязанный к полису ДМС, а не в ближайший. Эксперт приходит к выводу, что в критических случаях лучше вызывать скорую помощь по ОМС. В Петербурге действуют 87 районных станций скорой помощи, и доезд до пациента в таком случае будет быстрее.

Андрей Кащавцев