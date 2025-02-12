Не всех подряды

ФАС России нашла нарушения в крупных контрактах управделами правительства Нижегородской области, госпредприятия «Нижегородстройзаказчик» и управления инженерной защиты Нижнего Новгорода на 3,9 млрд руб. Договоры на создание террасного парка в Почаинском овраге, строительство поликлиники в Новинках и укрепление склонов Нижегородского кремля были подписаны без торгов с единственным поставщиком — областным предприятием по достройке и реставрации объектов недвижимости ДиРОН. Антимонопольный орган решил, что для крупных контрактов подрядчик не имел необходимого уровня ответственности саморегулируемой организации и у заказчика было время для конкурентных торгов, однако не стал выдавать предписания об устранении нарушений. Автор жалобы, эксперт по закупкам Александр Кулаков, полагает, что заказчик должен расторгнуть контракты самостоятельно как ничтожные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В действиях «Нижегородстройзаказчика» нашли нарушения законодательства о госзакупках

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ В действиях «Нижегородстройзаказчика» нашли нарушения законодательства о госзакупках

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Комиссия ФАС рассмотрела три жалобы эксперта по закупкам Александра Кулакова на крупные контракты управделами правительства Нижегородской области, управления инженерной защиты Нижнего Новгорода и госпредприятия «Нижегородстройзаказчик» с единственным поставщиком — областным предприятием по достройке и реставрации объектов недвижимости ДиРОН. В 2022-м и 2024 годах ДиРОН как единственный поставщик без торгов получил подряды на 3,9 млрд руб. на создание террасного парка в Почаинском овраге, строительство крупной поликлиники в Новинках и реконструкцию противооползневых сооружений между Коромысловой и Тайницкой башнями Нижегородского кремля.

Как писал «Ъ-Приволжье», жалобы на эти и еще 16 крупных контрактов с ДиРОН подал в ФАС эксперт по закупкам Александр Кулаков. В его обращениях (копии есть у «Ъ-Приволжье») говорится, что все договоры были незаконно заключены без процедуры конкурентного отбора.

Из материалов антимонопольного дела следует, что контракты заключались на основании постановления областного правительства от 15 марта 2022 года, которое в соответствии с федеральным законом дозволяло закупать работы и услуги у единственных поставщиков для государственных и муниципальных нужд в исключительных случаях, определенных решением координационного штаба Нижегородской области по предотвращению негативных явлений в экономике и социальной сфере. Однако подрядчик на тот момент не обладал должным уровнем ответственности строительной саморегулируемой организации (СРО), необходимым для столь крупных контрактов.

В частности, для контракта по созданию террасного парка за 2,9 млрд руб. ДиРОН должен был обладать как минимум третьим уровнем СРО и внести в компенсационный фонд 1,5 млн руб.

На момент заключения всех 19-ти договоров у ДиРОН был второй уровень ответственности, который предполагает, что максимальная сумма работ по контракту не превысит 500 млн руб. и размер взноса не соответствовал цене договоров.

По мнению Александра Кулакова, ДиРОН должен был доплатить необходимую сумму в компенсационный фонд, если размер обязательства подрядчика на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию в ходе конкурентных торгов превысил 60 млн руб. Однако при подписании контрактов этого сделано не было. Кроме того, такие крупные прямые контракты не соответствуют федеральным и региональным нормам о закупках, которые проводятся по 44-ФЗ и должны быть конкурентными, отмечается в жалобах. В исключительных случаях заключение контрактов с единственным поставщиком по закону возможно при отсутствии конкурентного рынка или необходимости защиты национальных интересов России из-за действий недружественных стран.

Но и эти условия не были соблюдены, отмечается в жалобах.

Комиссия ФАС по итогам внеплановых проверок контрактов с ДиРОН, проведенных в январе 2025 года, поддержала эти доводы. Антимонопольная служба согласилась, что подрядчик на момент подписания контрактов на строительство поликлиники и террасного парка не обладал необходимым уровнем ответственности СРО, а размер взноса в компенсационный фонд не соответствовал его второму уровню. В случае с укреплением склонов кремля управделами правительства руководствовалось постановлением мэрии от 29 июля 2020 года о введении режима повышенной готовности из-за угрозы оползня, и постановление правительства от 14 мая 2024 года с рекомендацией заключить контракт с единственным поставщиком. Однако контракт был подписан 2 августа, и у заказчика было почти три месяца, чтобы провести торги, подчеркнули в ФАС.

Комиссия регулятора решила, что действия заказчиков по всем трем контрактам нарушили ч. 1 ст. 24 закона «О контрактной системе в сфере закупок», и необходимо было провести конкурентные торги.

Тем не менее антимонопольный орган решил не выдавать заказчикам предписание об устранении нарушений, поскольку госконтракты уже подписаны. Более того, сроки привлечения заказчиков к административной ответственности уже истекли, и никакие санкции за нарушения им не грозят. Александр Кулаков, впрочем, полагает, что договоры должны быть расторгнуты, так как у заказчиков нет права оплаты по ничтожным контрактам, а если оплата пройдет, ее можно квалифицировать как нецелевое расходование бюджетных средств по ст. 285.1 УК РФ.

Роман Рыскаль