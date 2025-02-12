Не всех подряды
Антимонопольшики нашли нарушения в крупных нижегородских госконтрактах
ФАС России нашла нарушения в крупных контрактах управделами правительства Нижегородской области, госпредприятия «Нижегородстройзаказчик» и управления инженерной защиты Нижнего Новгорода на 3,9 млрд руб. Договоры на создание террасного парка в Почаинском овраге, строительство поликлиники в Новинках и укрепление склонов Нижегородского кремля были подписаны без торгов с единственным поставщиком — областным предприятием по достройке и реставрации объектов недвижимости ДиРОН. Антимонопольный орган решил, что для крупных контрактов подрядчик не имел необходимого уровня ответственности саморегулируемой организации и у заказчика было время для конкурентных торгов, однако не стал выдавать предписания об устранении нарушений. Автор жалобы, эксперт по закупкам Александр Кулаков, полагает, что заказчик должен расторгнуть контракты самостоятельно как ничтожные.
В действиях «Нижегородстройзаказчика» нашли нарушения законодательства о госзакупках
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Комиссия ФАС рассмотрела три жалобы эксперта по закупкам Александра Кулакова на крупные контракты управделами правительства Нижегородской области, управления инженерной защиты Нижнего Новгорода и госпредприятия «Нижегородстройзаказчик» с единственным поставщиком — областным предприятием по достройке и реставрации объектов недвижимости ДиРОН. В 2022-м и 2024 годах ДиРОН как единственный поставщик без торгов получил подряды на 3,9 млрд руб. на создание террасного парка в Почаинском овраге, строительство крупной поликлиники в Новинках и реконструкцию противооползневых сооружений между Коромысловой и Тайницкой башнями Нижегородского кремля.
Как писал «Ъ-Приволжье», жалобы на эти и еще 16 крупных контрактов с ДиРОН подал в ФАС эксперт по закупкам Александр Кулаков. В его обращениях (копии есть у «Ъ-Приволжье») говорится, что все договоры были незаконно заключены без процедуры конкурентного отбора.
Из материалов антимонопольного дела следует, что контракты заключались на основании постановления областного правительства от 15 марта 2022 года, которое в соответствии с федеральным законом дозволяло закупать работы и услуги у единственных поставщиков для государственных и муниципальных нужд в исключительных случаях, определенных решением координационного штаба Нижегородской области по предотвращению негативных явлений в экономике и социальной сфере. Однако подрядчик на тот момент не обладал должным уровнем ответственности строительной саморегулируемой организации (СРО), необходимым для столь крупных контрактов.
В частности, для контракта по созданию террасного парка за 2,9 млрд руб. ДиРОН должен был обладать как минимум третьим уровнем СРО и внести в компенсационный фонд 1,5 млн руб.
На момент заключения всех 19-ти договоров у ДиРОН был второй уровень ответственности, который предполагает, что максимальная сумма работ по контракту не превысит 500 млн руб. и размер взноса не соответствовал цене договоров.
По мнению Александра Кулакова, ДиРОН должен был доплатить необходимую сумму в компенсационный фонд, если размер обязательства подрядчика на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию в ходе конкурентных торгов превысил 60 млн руб. Однако при подписании контрактов этого сделано не было. Кроме того, такие крупные прямые контракты не соответствуют федеральным и региональным нормам о закупках, которые проводятся по 44-ФЗ и должны быть конкурентными, отмечается в жалобах. В исключительных случаях заключение контрактов с единственным поставщиком по закону возможно при отсутствии конкурентного рынка или необходимости защиты национальных интересов России из-за действий недружественных стран.
Но и эти условия не были соблюдены, отмечается в жалобах.
Комиссия ФАС по итогам внеплановых проверок контрактов с ДиРОН, проведенных в январе 2025 года, поддержала эти доводы. Антимонопольная служба согласилась, что подрядчик на момент подписания контрактов на строительство поликлиники и террасного парка не обладал необходимым уровнем ответственности СРО, а размер взноса в компенсационный фонд не соответствовал его второму уровню. В случае с укреплением склонов кремля управделами правительства руководствовалось постановлением мэрии от 29 июля 2020 года о введении режима повышенной готовности из-за угрозы оползня, и постановление правительства от 14 мая 2024 года с рекомендацией заключить контракт с единственным поставщиком. Однако контракт был подписан 2 августа, и у заказчика было почти три месяца, чтобы провести торги, подчеркнули в ФАС.
Комиссия регулятора решила, что действия заказчиков по всем трем контрактам нарушили ч. 1 ст. 24 закона «О контрактной системе в сфере закупок», и необходимо было провести конкурентные торги.
Тем не менее антимонопольный орган решил не выдавать заказчикам предписание об устранении нарушений, поскольку госконтракты уже подписаны. Более того, сроки привлечения заказчиков к административной ответственности уже истекли, и никакие санкции за нарушения им не грозят. Александр Кулаков, впрочем, полагает, что договоры должны быть расторгнуты, так как у заказчиков нет права оплаты по ничтожным контрактам, а если оплата пройдет, ее можно квалифицировать как нецелевое расходование бюджетных средств по ст. 285.1 УК РФ.