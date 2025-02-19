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Коммерсантъ FM
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За российскими «золотыми визами» обратились инвесторы США, Китая, Ирана

Благодаря запущенной в РФ программе получения вида на жительство по упрощенной схеме («золотые визы» для иностранных инвесторов) в экономику страны удалось привлечь 2,66 млрд руб., сообщает РБК со ссылкой на данные Минэкономики. Среди подавших обращения — граждане США, Китая, Германии, Южной Кореи.

С января 2023 года, когда программа заработала, по середину февраля 2025-го за получением вида на жительство обратились 40 инвесторов, 23 заявки были одобрены. В числе обратившихся — граждане 14 стран: Китая, США, Турции, Германии, Южной Кореи, Грузии, Сербии, Алжира, Израиля, Ирана, Хорватии, Монголии, Узбекистана и Азербайджана. Согласно статистике МВД, в третьем квартале 2024 года вид на жительство в РФ получили десять инвесторов.

Больше всего обращений — 24 — поступило в 2023 году. В 2024 году было 14 обращений, с начала 2025 года — два. Чаще всего обращения поступают от иностранцев, инвестировавших в российское юрлицо более 30 млн руб. (21 обращение). Еще девять обращений направили инвесторы, зарегистрированные в качестве юрлиц и работающие в РФ более двух лет. Семь обращений получили от иностранцев, владеющих в стране недвижимостью кадастровой стоимостью от 20 млн до 50 млн руб., одно обращение — от инвестора, вложившего свыше 15 млн руб. в социально значимый проект.

О получении «золотых виз» в других странах — в материале «Ъ FM» «Испания золотом не дается».

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