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Коммерсантъ FM
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Минстрой предложил ввести единую платежку ЖКХ

Глава Минстроя Ирек Файзуллин считает, что в России нужно внедрить единый платежный документ за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). По его мнению, необходимо упразднить прямые договоры с ресурсоснабжающими компаниями.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Лично мое мнение: должна быть единая платежка, единый оператор в регионе по сбору средств и не должно быть прямых договоров»,— сказал господин Файзуллин на заседании комитета Госдумы по ЖКХ.

Собственникам квартир приходит по несколько бумажных квитанций: за капремонт, свет и за другие коммунальные услуги, объяснил ТАСС слова господина Файзуллина политолог и специалист по законотворчеству Павел Склянчук. «Минстрой предлагает ввести принцип единой платежки для гражданина, это обоснованно, но сталкивается с проблемой, что по капремонту счет приходит на квартиру, а за коммуналку и жилищные услуги — персонально на собственника»,— сказал господин Склянчук.

В 2023 году в Минстрое России предлагали перейти к электронным платежным документам на оплату ЖКХ. Целью инициативы в ведомстве называли доступность информации о платежах за жилищно-коммунальные услуги.

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