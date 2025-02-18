Главные новости за 18 февраля. Кубань, Крым, Адыгея

Президент России Владимир Путин назвал затонувшие в Черном море танкеры «миной замедленного действия», подчеркнув необходимость их утилизации для предотвращения экокатастрофы.

Также Владимир Путин предложил иностранным партнерам КТК помочь с ремонтом станции, пострадавшей из-за атаки БПЛА.

Последствия атаки БПЛА на НПС «Кропоткинская» будут устранять от 1,5 до 2 месяцев. По факту нападения дронов возбудили уголовное дело.

В Ильском и Славянске-на-Кубани из-за атак БПЛА действуют локальные режимы ЧС. В границах Ильского режим ЧС действует с 17 февраля. В Славянске-на-Кубани в границах города — с 18 февраля.

На пляжах Кубани полностью заменят загрязненный мазутом песок. К работам приступят после получения результатов экологической экспертизы Роспотребнадзора.

Эколог Вениамин Голубитченко предположил, что мор рыбы в Витязевском лимане не связан с разливом мазута. По его словам, точную причину гибели особей установит экспертиза.

Следователи проводят проверку по факту поножовщины у мэрии Краснодара. В ходе драки ранения получили двое молодых людей.

Главой Староминского района Кубани был назначен Алексей Кияшко.

И. о. главы Приморского района Новороссийска назначен Евгений Зурабян. Ранее он проработал на посту и. о. управляющего делами около трех лет.