На пляжах Кубани полностью заменят загрязненный мазутом песок

На пляжах Краснодарского края, пострадавшего в результате разлива нефтепродуктов, полностью заменят загрязненный песок. Соответствующее заявление озвучил вице-премьер РФ Виталий Савельев, сообщает пресс-служба Правительства России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Краснодарского края Фото: Администрация Краснодарского края

Роспотребнадзор до 1 марта 2025 года проведет экологическую экспертизу пляжей и мест отдыха. После оценки определят районы, где необходимо обновить песчаное покрытие.

Всего волонтеры и спасатели уже собрали 185 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. Из них 53 тыс. тонн транспортировали с места ЧС, а около 5 тыс. тонн утилизировали. Работы проводятся под надзором Минприроды России и губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

В ликвидации последствий задействованы более 3,5 тыс. человек, включая 600 добровольцев, 500 единиц техники и 28 судов. Из кормовой части танкера «Волгонефть-239» откачали свыше 1,4 тыс. тонн мазута и демонтировали 280 тонн металлоконструкций. Завершить разбор кормовой части планируют до 31 марта.

Кроме того, Минтранс России разрабатывает меры по предотвращению новых утечек мазута из обломков затонувших танкеров. К маю 2025 года будут представлены предложения по усилению контроля за состоянием нефтеналивных судов.

Загрязнение побережья Кубани нефтепродуктами произошло после крушения в Керченском проливе двух танкеров «Волгонефть» во время шторма 15 декабря. Выброс мазута на прибрежную полосу произошел на протяжении 54 км в Анапе и в Темрюкском районе.

Анна Гречко