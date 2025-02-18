Владимир Путин: затонувшие танкеры — мина замедленного действия

Президент России Владимир Путин распорядился в кратчайшие сроки поднять затонувшие в Черном море танкеры, назвав их «миной замедленного действия». Соответствующее заявление глава государства сделал на совещании с членами правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kremlin.ru Фото: Kremlin.ru

«Прошу вас максимально быстро, конечно, качественно, но максимально быстро это все делать. Надо работать над подъемом, мы с вами это обсуждали. Ну что там будет это все лежать, ждать, как мина замедленного действия, когда дырки появятся»,— сказал президент.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря 2024 года в Керченском проливе. Суда перевозили порядка 9,2 тыс. т топливного мазута. Первое судно затонуло, второе село на мель. В море и на берег, предварительно, попало около 3 тыс. т мазута.

Наталья Решетняк