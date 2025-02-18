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Главой Староминского района Кубани стал Алексей Кияшко

Алексей Кияшко вступил в должность главы Староминского района Краснодарского края. Торжественную церемонию провели во время сессии Совета муниципального образования, передает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Господин Кияшко родился 30 марта 1988 года в станице Староминской. Во власти работает с 2012 года — шесть лет работал в администрации Староминского сельского поселения. После этого стал заместителем главы муниципалитета. В минувшем году Алексей Кияшко стал исполняющим обязанности главы Староминского района.

Ранее муниципалитет возглавлял Владимир Горб. Он покинул пост в конце декабря 2024 года по собственному желанию. Староминским районом господин Горб руководил с 2009 года.

Вячеслав Рыжков

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