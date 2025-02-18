В Ильском и Славянске-на-Кубани из-за атак БПЛА действует локальный режим ЧС

На территории Славянска-на-Кубани и поселка Ильского в Краснодарском крае действуют локальные режимы ЧС. Их ввели на фоне атак беспилотников, передает оперштаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

«Режим ЧС введен в границах поселений, чтобы помочь жителям пострадавших домовладений после атак БПЛА с восстановлением жилья»,— уточняется в публикации.

В границах Ильского режим ЧС действует с 17 февраля. В Славянске-на-Кубани в границах города — с 18 февраля.

«Ъ-Кубань» писал, что в Славянске-на-Кубани в результате атаки БПЛА пострадала четырехлетняя девочка. Обломки сбитых дронов упали на частные жилые дома в городе вечером 16 февраля. В результате атаки БПЛА в ночь на 17 февраля в поселке Ильский Северского района пострадали 15 домов.

Вячеслав Рыжков