Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ильском и Славянске-на-Кубани из-за атак БПЛА действует локальный режим ЧС

На территории Славянска-на-Кубани и поселка Ильского в Краснодарском крае действуют локальные режимы ЧС. Их ввели на фоне атак беспилотников, передает оперштаб региона.

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

«Режим ЧС введен в границах поселений, чтобы помочь жителям пострадавших домовладений после атак БПЛА с восстановлением жилья»,— уточняется в публикации.

В границах Ильского режим ЧС действует с 17 февраля. В Славянске-на-Кубани в границах города — с 18 февраля.

«Ъ-Кубань» писал, что в Славянске-на-Кубани в результате атаки БПЛА пострадала четырехлетняя девочка. Обломки сбитых дронов упали на частные жилые дома в городе вечером 16 февраля. В результате атаки БПЛА в ночь на 17 февраля в поселке Ильский Северского района пострадали 15 домов.

Вячеслав Рыжков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...