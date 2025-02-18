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И. о. главы Приморского района Новороссийска назначен Евгений Зурабян

Исполняющим обязанности главы Приморского внутригородского района Новороссийска назначен Евгений Зурабян. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Господин Зурабян ранее занимал пост и. о. управляющего делами. На своей должности он проработал около трех лет.

На пост временного руководителя управления делами назначен Евгений Зуев. В его ведении находятся информационные технологии, проект «Умный город» и социально-производственное подразделение администрации.

Евгений Зурабян родился в 1991 году в Новороссийске. Имеет два высших образования: в 2014 году окончил КубГТУ по специальности «Инженер, промышленное и гражданское строительство», в 2022 году — КубГУ по направлению «Управление персоналом».

В администрации города Евгений Зурабян работает с 2017 года. Свой путь начал с должности руководителя МКУ «Социально-производственное подразделение».

Анна Гречко

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