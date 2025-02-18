И. о. главы Приморского района Новороссийска назначен Евгений Зурабян

Исполняющим обязанности главы Приморского внутригородского района Новороссийска назначен Евгений Зурабян. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Господин Зурабян ранее занимал пост и. о. управляющего делами. На своей должности он проработал около трех лет.

На пост временного руководителя управления делами назначен Евгений Зуев. В его ведении находятся информационные технологии, проект «Умный город» и социально-производственное подразделение администрации.

Евгений Зурабян родился в 1991 году в Новороссийске. Имеет два высших образования: в 2014 году окончил КубГТУ по специальности «Инженер, промышленное и гражданское строительство», в 2022 году — КубГУ по направлению «Управление персоналом».

В администрации города Евгений Зурабян работает с 2017 года. Свой путь начал с должности руководителя МКУ «Социально-производственное подразделение».

Анна Гречко