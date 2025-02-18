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Эколог: Мор рыбы в Витязевском лимане не связан с разливом мазута

Местные жители заметили массовую гибель рыбы в Витязевском лимане, расположенном под Анапой. Как сообщает «“КП” — Кубань» со ссылкой на члена экологического совета при губернаторе Кубани Вениамина Голубитченко, смерть особей не связана с экологической ЧС, возникшей в результате крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года.

Фото: t.me / krd_exp

Фото: t.me / krd_exp

Пользователи в соцсетях утверждают, что подобное явление наблюдается практически каждый февраль с наступлением морозов. Местные жители также отметили, что причиной гибели рыбы мог стать резкий северо-восточный ветер, вызвавший быстрое охлаждение воды.

Вместе с тем Вениамин Голубитченко подчеркнул необходимость проведения исследований для установления точной причины происшествия.

С начала ликвидации последствий ЧС Роспотребнадзор регулярно проводит анализ морской воды и состояния рыбы в Черном море. По состоянию на 4 февраля 2025 года нарушений гигиенических норм не выявлено.

Анна Гречко

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