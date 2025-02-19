Рынок защиты данных в России вырос на 20% в 2024 году

Российский рынок средств для защиты данных в 2024 году увеличился на 20%, достигнув 23 млрд руб. Наибольший рост инвестиций зафиксирован в сегментах средств реагирования на утечки (26%) и решений для контроля доступа (40%). Опрошенные «Ъ» эксперты связывают это с ужесточением требований регуляторов, но прогнозируют замедление роста спроса в ближайшие годы.

Самый крупный сегмент — средства реагирования на утечки (DBR) — составил 9,7 млрд руб. Также выросли рынки криптографической защиты и решений для предотвращения утечек. Наиболее динамичным оказался сегмент контроля доступа (DAG/DCAP), который увеличился на 40%, до 1,4 млрд руб. По данным F.A.C.C.T., в 2024 году было выявлено 259 ранее не опубликованных баз данных российских компаний, что на 5% больше, чем в 2023 году.

Рост спроса на решения для защиты данных эксперты объясняют ужесточением регуляторных требований, включая увеличение штрафов за утечки персональных данных до 500 млн руб. «Компании начинают фокусироваться на реальной защите данных, а не только на выполнении формальных требований», — рассказал «Ъ» Алексей Лукацкий из Positive Technologies.

Эксперты ожидают, что в 2025 году рынок информационной безопасности (ИБ) вырастет на 23%, при этом сегмент сетевой безопасности, включая межсетевые экраны нового поколения (NGFW), составит около 15%. Однако аналитики прогнозируют временное охлаждение спроса в 2025 году с последующим подъемом в 2026–2027 годах.

Подробнее об этом — в материале «Скачок к безопасности».