РСПП раскритиковал введение прокатных удостоверений для стримингов

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выступил против законопроекта, предлагающего ввести прокатные удостоверения для стриминговых платформ. В заключении РСПП, с которым ознакомился «Ъ», указано, что инициатива может привести к финансовым потерям участников рынка, оцениваемым в 1,5–1,6 млрд руб. единовременно и 0,4–0,5 млрд руб. ежегодно. Кроме того, нововведения могут спровоцировать отток пользователей на пиратские ресурсы.

Законопроект, внесенный в Госдуму в декабре 2024 года, предполагает, что стриминговые сервисы должны будут получать прокатные удостоверения для фильмов и сериалов, аналогично кинотеатрам. В случае обнаружения в контенте материалов, «дискредитирующих традиционные ценности», удостоверение выдано не будет. РСПП считает, что это создаст избыточную бюрократическую нагрузку: ежегодно Минкульту придется выдавать до 50 тыс. удостоверений вместо текущих 2–3 тыс.

Стриминговые платформы, включая «Кинопоиск», «Иви» и Okko, также выступили против инициативы, отметив, что она не затрагивает пиратские сайты, что создает для них конкурентное преимущество. В Медиа-коммуникационном союзе добавили, что законопроект может привести к росту нелегального контента, что противоречит заявленным целям.

Подробнее об этом — в материале «Медиабизнесу как-то стримингово».