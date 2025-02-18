Главные новости за 18 февраля. Новороссийск

Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации после атаки беспилотниками НПС «Кропоткинская» в Краснодарском крае возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ. В результате действий БПЛА НПС «Кропоткинская» была выведена из строя.

Транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу «Тенгиз-Новороссийск» временно осуществляется по аварийной схеме, минуя НПС. По мнению специалистов Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), восстановление нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская» в Краснодарском крае после атаки семи БПЛА займет от полутора до двух месяцев, что может привести к снижению объемов прокачки нефти из Казахстана на 30%.

Администрация Новороссийска объявила о проведении аукциона на оказание услуг по техподдержке системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» за 2,1 млн руб. Дата определения подрядчика — 19 февраля 2025 года.

На пост и. о. главы Приморского района Новороссийска назначен Евгений Зурабян. Его обязанности на прежней должности теперь будет исполнять Евгений Зуев.

Мэрия Новороссийска определила поставщика вечнозеленой фотинии в результате аукциона, изначальная сумма которого была заявлена в размере 15,7 млн руб. Победителем стал самый бюджетный подрядчик, который предложил услуги за сумму в размере 5,2 млн руб.

Новый остров в районе Суджукской косы в Новороссийске насторожил экологов. По их мнению, его появление связано с избыточным объемом гальки на городских пляжах.

Пенсионерка в Новороссийске смогла дважды продать автомобиль. Сначала она продала машину транспортной компании, а затем взяла его обратно в аренду и нашла еще одного покупателя.

Новая скейт-площадка под Новороссийском появилась на территории Приморского района в селе Борисовка. Работы по ее возведению обошлись в 3,5 млн руб. и были выполнены за счет краевой программы инициативного бюджетирования.