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В Новороссийске Приморский район возглавил Евгений Зурабян

Стала известна новая должность бывшего исполняющего обязанности управляющего делами администрации Новороссийска Евгения Зурабяна. Его переназначили на пост и. о. главы Приморского района города-героя. Информация об этом появилась на сайте администрации Новороссийска.

Фото: Telegram-канал заместителя главы Новороссийска Натальи Майоровой

Фото: Telegram-канал заместителя главы Новороссийска Натальи Майоровой

Евгений Зурабян родился в 1991 году в Новороссийске. В 2014 году он окончил КубГТУ по специальности «Инженер, промышленное и гражданское строительство», в 2022 году — Кубанский государственный университет по направлению «Управление персоналом». Карьеру в городской администрации господин Зурабян начал в 2017 году с должности руководителя МКУ «Социально-производственное подразделение». На должность исполняющего обязанности управляющего делами администрации города господин Зурабян был назначен в 2023 году.

Его обязанности на прежней должности теперь будет исполнять Евгений Зуев. Он родился в Северодонецке в 1986 году. Первое образование получил в родном городе в 2019 году, окончив вуз по специальности «Компьютерная инженерия», в 2022 году окончил «Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина» по специальности «Государственное и муниципальное управление». Свою карьеру начинал в Республике Саха (Якутия), где служил в ВС РФ, затем пять лет работал спасателем в Новороссийске. Карьеру в городской администрации начал в 2023 году с должности заместителя начальника управления муниципального заказа, до этого четыре года возглавлял МБУ «Центр муниципальных торгов».

Алена Воробьева

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