Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Поставка зеленых кустарников обойдется мэрии Новороссийска в 5,2 млн рублей

Администрация Новороссийска определила поставщика более 2,5 тыс. кустарников пот итогам аукциона. Максимальная сумма за вечнозеленую фотинию была заявлена в размере 15,7 млн руб. Однако комиссия определила самого бюджетного поставщика, который предложил услуги за сумму в размере 5,2 млн руб. Информация об определении поставщика опубликована на портале «Госзакупки».

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Срок исполнения контракта — 30 мая 2025 года. Источник финансирования: за счет средств местного бюджетного учреждения на 2025 год. Срок предоставления гарантии поставщика на товар составляет не менее 12 месяцев.

Объект закупки — фотиния вечнозеленая, высота саженца — 80-100 см. «Саженцы выращенные в контейнерах соответствие РФ ГОСТ Р 59370-2021 соответствие»,— говорится в объявлении. Однако сведения о самом поставщике отсутствуют.

Кроме того, мэрия Новороссийска объявила о закупке на посадку зеленых насаждений в Приморском районе в рамках компенсационного озеленения. Начальная цена контракта составляет 10,7 млн руб. Заявки принимают до 19 февраля.

Алена Воробьева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...