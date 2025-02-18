Скейт-площадку в Новороссийске обустроили за 3,5 млн рублей

Новая скейт-площадка под Новороссийском появилась на территории Приморского района в селе Борисовка. Работы по ее возведению обошлись в 3,5 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба администрации города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

При создании скейт-площадки проектировщики учли особенности ландшафта, включая ручей, благодаря чему обеспечили ливнеотведение для правильного водотока на время осадков. Спортивный объект появился благодаря инициативной группе жителей села. Они смогли отправить проект для участия в краевой программе инициативного бюджетирования. Стоимость возведения скейт-площадки в Борисовке составила более 3,5 млн руб.

«Благодарю наших жителей за инициативу и неравнодушие к родному селу, к правильному воспитанию и формированию условий для наших детей»,— отметил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Скейт-площадка в Приморском районе уже стала местом притяжения юных любителей экстремальных видов спорта. Ранее аналогичная зона для катания на скейтбордах, самокатах и роликах была создана в Восточном районе в сквере имени Карла Маркса.

Алена Воробьева