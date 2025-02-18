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В Новороссийске пенсионерка дважды продала арендованный автомобиль

Новороссийская транспортная компания приобрела автомобиль у 69-летней жительницы Крымского района, а затем сдала его бывшей хозяйке в аренду. Бывшая владелица решила найти нового покупателя и продала взятый в аренду автомобиль, причинив компании ущерб на сумму 1,3 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД РФ по Новороссийску.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, обвиняемая дважды совершила сделку продажи с одним и тем же автомобилем марки «Хендай Солярис». Сначала она продала свой автомобиль транспортной компании, а затем взяла его обратно в аренду.

«Так как после сделки купли-продажи обвиняемая не успела обратиться в МРЭО ГИБДД, соответствующие ограничения не установила, регистрационные действия не произвела, у нее возник умысел на повторную продажу машины. Найдя покупателя, злоумышленница продала транспортное средство, причинив ущерб компании-владельцу на сумму 1,3 млн руб.»,— пояснили в ведомстве.

В отношении 69-летней обвиняемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Пенсионерке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Алена Воробьева

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