Транспортировка нефти по маршруту Тенгиз – Новороссийск может снизиться на 30%

Международная трубопроводная система Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) продолжает транспортировку нефти по маршруту Тенгиз – Новороссийск в обход поврежденной во время атаки беспилотников НПС «Кропоткинская» на Кубани. Об этом сообщила пресс-служба ПАО «Транснефть».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу «Тенгиз-Новороссийск» временно осуществляется по аварийной схеме, минуя НПС. По мнению специалистов Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), восстановление нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская» в Краснодарском крае после атаки семи БПЛА займет от полутора до двух месяцев, что может привести к снижению объемов прокачки нефти из Казахстана на 30%.

НПС «Кропоткинская» была выведена из эксплуатации в экстренном порядке. В результате атаки объект получил серьезные повреждения: разрушена крыша, повреждено закрытое распределительное устройство, газотурбинная установка (ГТУ), также поражены кабели и кабельная эстакада, резервуар с водой, уничтожены 2 трансформатора, фильтры и система пожаротушения ГТУ.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что транспортировка казахстанской нефти по системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) после разрушений на НПС «Кропоткинская» проходит в штатном режиме. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске. Протяженность маршрута составляет 1511 км.

Алена Воробьева