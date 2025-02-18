Техподдержка системы «112» обойдется Новороссийску в 2,1 млн рублей

Администрация Новороссийска объявила о проведении аукциона на оказание услуг по техподдержке системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» за 2,1 млн руб. Информация о закупке опубликована на портале «Госзакупки».

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Согласно документам, заявки принимаются до 18 февраля. Дата определения подрядчика — 19 февраля 2025 года. Источник финансирования: за счет средств местного бюджетного учреждения на 2025 год.

Объект закупки: «Оказание услуг по технической поддержке информационной системы «Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» муниципального образования город Новороссийск в 2025 году». Требования к участникам и сроки исполнения контракта не указаны.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что в городе-герое до ноября 2025 года планируют установить 11 сирен для оповещения о воздушной опасности. Еще шесть установок для безопасности граждан и своевременного оповещения об опасности в городе реконструируют.

Алена Воробьева