Главные новости за 18 февраля. Сочи

За последние сутки дорожные службы Сочи использовали почти 1 тыс. тонн противогололедных материалов. Для уборки снега задействовали 143 единицы техники и около 200 специалистов.

Прокуратура Сочи восстановила права ребенка-инвалида в Сочи. Родителям 11-летнеего мальчика приходилось самостоятельно приобретать необходимые препараты из-за того, что медицинская организация несвоевременно направляла заявки на получение лекарств и медицинских изделий.

В преддверии Дня защитника Отечества из Сочи отправили более 20 тонн гуманитарной помощи для бойцов СВО. Сочинцы собрали продукты питания, одежду, средства личной гигиены и постельные принадлежности.

Загрузка горнолыжного курорта «Роза Хутор» на 1 февраля 2025 года достигла 77%. Курорт «Красная Поляна» заполнен на 75%, курорт «Газпром» — на 80%.

Горнолыжный курорт «Роза Хутор» временно закрыл продажу ски-пассов и прогулочных билетов из-за неблагоприятных погодных условий. Решение приняли в целях безопасности.

Для сочинской AVA Tech будут искать партнеров в Китае. Компания планирует привлекать в центр перспективные стартапы в области высоких технологий, обеспечивая их необходимой инфраструктурной и финансовой поддержкой.

Два спортсмена из Сочи будут представлять сборную России на первенствах Европы. Сочинцы завоевали золотую и серебряную медали на всероссийских соревнованиях.

В феврале 2025 года спрос на услуги по изготовлению и установке заборов и ворот в Сочи вырос на 372% по сравнению с февралем 2024 года. Предложение со стороны специалистов увеличилось на 79%.

Резидент Инновационного научно-технологического центра «Сириус» разработал систему звукового сопровождения электротранспорта. Она необходима для безопасности пешеходов и других участников дорожного движения.