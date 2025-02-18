Курорт «Роза Хутор» приостановил продажу ски-пассов из-за непогоды

Горнолыжный курорт «Роза Хутор» временно закрыл продажу ски-пассов и прогулочных билетов из-за неблагоприятных погодных условий. Как сообщили в официальном Telegram-канале курорта, решение приняли в целях безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ

Во вторник в горах Сочи продолжаются осадки: в горах идет снег, а на побережье — дождь. На высотах от 500 м над уровнем моря сохраняется высокая вероятность схода лавин. В связи с этим городские службы перевели на усиленный режим работы.

За прошедшие сутки в Сочи израсходовали почти 1 тыс. тонн противогололедных материалов. К работе привлекли 143 единицы техники и около 200 специалистов.

«Ъ-Сочи» писал, что в горах Сочи высота сугробов достигла 298 см. За ночь слой снега увеличился на 57 см.

Мария Удовик