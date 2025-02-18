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За сутки в Сочи израсходовали почти 1 тысячу тонн противогололедных материалов

За последние сутки дорожные службы Сочи использовали почти 1 тыс. тонн противогололедных материалов после осадков в виде дождя и снега. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Для уборки снега задействовали 143 единицы техники и около 200 специалистов. Общественный транспорт работает в обычном режиме, сбоев в расписании не зарегистрировали. Все социальные объекты доступны, в том числе маршруты школьных автобусов.

В Краснополянском поселковом округе специалисты выявили сильное налипание снега на провода. В селах Чвижепсе и Медовеевка локально повредились линий электропередач. Энергетики подключили потребителей к альтернативным источникам. Сейчас специалисты проводят восстановительные работы.

«Ъ-Сочи» писал, что в горах Сочи высота сугробов к утру 18 февраля составила 298 см. Снежный слой увеличился за ночь на 57 см.

Мария Удовик

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