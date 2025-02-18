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В Сочи ребенок-инвалид получил необходимые лекарства после проверки прокуратуры

Прокуратура Хостинского района Сочи выявила нарушения в обеспечении медикаментами 11-летнего ребенка-инвалида. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным прокуратуры, медицинская организация несвоевременно направляла заявки на получение лекарств и медицинских изделий для 11-летнего ребенка с инвалидностью, страдающего орфанным заболеванием. Из-за этого родители были вынуждены самостоятельно приобретать необходимые препараты.

Прокуратура внесла представление для министра здравоохранения региона, по итогам рассмотрения которого ребенка-инвалида обеспечили необходимыми лекарственными средствами и медицинскими изделиями.

«Ъ-Сочи» писал, что по настоянию прокуратуры в Сочи восстановили права ребенка-инвалида. Мальчик страдает мышечной дистрофией и имеет право на льготное обеспечение специализированным лечебным питанием.

Мария Удовик

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