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Из Сочи отправили более 20 тонн гуманитарной помощи в зону СВО к 23 февраля

В преддверии Дня защитника Отечества из Сочи отправили более 20 тонн гуманитарной помощи для бойцов СВО. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Гуманитарный груз, состоящий из продуктов питания, одежды, средств личной гигиены и постельных принадлежностей, собрали сотрудники мэрии, волонтеры, общественники и неравнодушные жители города. Помощь составили с учетом потребностей военнослужащих. Груз отправили на кураховское направление.

«Такие грузы формируем ко всем государственным праздникам, а также на регулярной основе — по заявкам от самих бойцов и членов их семей, поступающим в координационный совет. Здесь, в тылу, мы объединили все усилия для оказания поддержки и помощи нашим военнослужащих»,— приводятся в сообщении мэрии слова заместителя главы города Галины Москалевой.

С начала СВО из Сочи отправили более 21 тонны гуманитарных грузов в зону боевых действий, госпитали и мирным жителям новых регионов России. В 2024 году координационный совет выполнил 369 заявок от семей на оказание помощи и 30 заявок от участников СВО на доставку необходимого оборудования.

Мария Удовик

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