Сочинские борцы представят Россию на первенствах Европы

Два спортсмена из Сочи, которые добились высоких результатов на всероссийских соревнованиях, будут представлять Россию на первенствах Европы в своих дисциплинах. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Новосибирске завершилось первенство России по самбо среди юношей и девушек в возрасте 16-18 лет, которое стало отборочным этапом для международных турниров. В этом соревновании серебряную медаль в весовой категории свыше 98 кг и возможность выступить на первенстве Европы по самбо U-18, которое должно пройти в Республике Кипр, завоевал самбист Богдан Антонян из спортивной школы олимпийского резерва № 24 в Сочи.

Вторым представителем России на первенстве Европы стала Вероника Зияева, которая заняла первое место в дисциплине грэпплинг-ги на Всероссийских соревнованиях по спортивной борьбе в Наро-Фоминске. Турнир собрал более 850 участников из 38 регионов страны.

В 2023 году Вероника Зияева завоевывала две серебряные медали на чемпионате мира по спортивной борьбе «грэпплинг». В 2024 году спортсменка из Сочи заняла второе место на первенстве России.

Сейчас более 2 тыс. человек занимаются спортивной борьбой в Сочи, из которых 1,8 тыс. — дети. В области самбо тренируются около 1,9 тыс. человек, более 700 из которых также являются юными спортсменами.

Мария Удовик