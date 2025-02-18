Для сочинской AVA Tech будут искать партнеров в Китае

Российско-китайский научно-исследовательский центр цифровой экономики объявил о начале поиска партнеров и инвесторов в Китае для проектов компании AVA Tech, которая создала технологический хаб в Сочи. Об этом в ходе открытия площадки рассказал директор Российско-китайского центра Мехри Алиев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам господина Алиева, ключевой задачей является привлечение инвестиций для портфельных компаний, а также поиск китайских партнеров не только для AVA Tech, но и для всей группы AVA. Важным направлением является трансфер и локализация китайских технологий на российском рынке. По мнению спикера, важно выстраивать взаимодействие и со средним, малым бизнесом, который нуждается в возможностях выхода не только на российский рынок, но и на площадки БРИКС+, в Индию, ОАЭ и другие страны.

Российско-китайский центр выступает в роли партнера Ассоциации быстроразвивающихся технологических компаний, именуемых «национальными чемпионами», и осуществляет стратегическую координацию в сфере технологического экспорта и импорта в рамках инициативы БРИКС.

Соглашение о сотрудничестве между холдингом AVA Group (Краснодар) и Ассоциацией было официально подписано в ноябре 2024 года. Первым проектом, который будет реализован в рамках данного партнерства, станет создание центра компетенций по технологическому предпринимательству в Сочи.

Компания AVA Tech планирует привлекать в этот центр перспективные стартапы в области высоких технологий, обеспечивая их необходимой инфраструктурной и финансовой поддержкой.

Мария Удовик