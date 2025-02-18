Спрос на услуги по изготовлению заборов в Сочи вырос почти в пять раз

В феврале 2025 года спрос на услуги по изготовлению и установке заборов и ворот в Сочи вырос на 372% по сравнению с февралем 2024 года. Предложение со стороны специалистов увеличилось на 79%, по данным исследования «Авито Услуги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Руководитель категорий «Ремонт и строительство» на «Авито Услугах» Светлана Филимонова подчеркнула, что с увеличением числа покупателей загородных участков наблюдается рост интереса к благоустройству территорий. Мастера отмечают, что клиенты все чаще выбирают комплексные услуги, начиная от проектирования и демонтажа старых конструкций до установки новых заборов и ворот с автоматическими системами.

Наиболее востребованными услугами стали изготовление и монтаж кованых заборов и ворот, спрос на которые увеличился на 58%, а предложение — на 63%. Строительство деревянных заборов показало рост спроса на 134% и увеличение предложения на 121%. Спрос на установку автоматики на ворота возрос более чем в четыре раза, а предложение увеличилось на 207%.

Спрос на малярные работы увеличился на 216%, а предложение — на 108%. Строительство ленточного фундамента под заборы показало рост спроса на 168% и увеличение предложения на 107%.

Мария Удовик