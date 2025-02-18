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Коммерсантъ FM
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Деньги судьи не пережили следствие

Служительницу Фемиды из Ростова отдали под суд в Краснодаре

Как стало известно «Ъ», уголовное дело в отношении бывшего председателя Советского райсуда Ростова-на-Дону Елены Коблевой, обвиняемой в получении взятки, будет рассмотрено по существу в Краснодаре. При этом один из фигурантов расследования, давший показания на остальных, получит срок отдельно и в особом порядке, а другой и вовсе собрался отправиться из суда на СВО. Между тем из вещдоков по делу исчезла крупная сумма.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Рассмотрев представление прокуратуры, Четвертый кассационный суд общей юрисдикции изменил территориальную подсудность уголовного дела в отношении судьи в отставке Коблевой. Изначально оно было направлено в ее родной Советский райсуд Ростова-на-Дону, однако тот перенаправил дело в кассацию. Теперь разбирать по существу дела придется Ленинскому райсуду Краснодара. В столицу Кубани был отправлен и целый ряд других уголовных дел о предполагаемой коррупции ростовских судей, в том числе в отношении бывших председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой и ее заместителя Татьяны Юровой, обвиняемых в ряде эпизодов получения взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).

Елена Коблева, как следует из материалов уголовного дела, возбужденного председателем СКР Александром Бастрыкиным, обвиняется в получении крупной взятки (п. «в», ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Взяткодателем выступал предприниматель Владимир Боженко, а посредником — Николай Студеникин (ч. 4 ст. 291 и ч. 3 ст. 291.1 УК РФ).

После инцидента судья ушла в отставку, и именно в этом статусе Высшая квалификационная коллегия судей России дала господину Бастрыкину согласие на ее привлечение к уголовной ответственности. Изначально в деле было четыре фигуранта, однако один из них, Леонид Караханов, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве с Генпрокуратурой, дал показания на других — его дело было выделено в отдельное производство и суд рассмотрит его в особом порядке.

При этом, по данным «Ъ», с основным делом возникли серьезные проблемы. Так, предполагаемый взяткодатель Владимир Боженко подал заявление о заключении с ним контракта для участия в СВО.

Во время следствия этот вопрос не решился, но снова может быть поднят, когда дело поступит в суд.

Что касается главной фигурантки, судьи Коблевой, то во время изучения вещдоков выяснилось, что исчезла часть денег, изъятых у нее дома во время обыска. Купюры были упакованы в специальный сейф-пакет, однако при вскрытии их там не оказалось. Утрату зафиксировали, и по этому поводу, по некоторым данным, проводится служебная проверка. В результате следствие обошлось без ареста денег фигурантки, но через Басманный суд добилось наложения обеспечительных мер на земельный участок с домом судьи и два ее автомобиля. В случае назначения штрафа по уголовному делу деньги, вырученные за счет реализации активов, могут быть потрачены на его выплату.

Представители защиты судьи от комментариев по делу категорически отказались.

Николай Сергеев

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