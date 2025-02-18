ЦБ предупредил о рассылке комментариев псевдоэкспертов о цифровом рубле

Банк России предупредил, что мошенники используют актуальные темы для обмана граждан. Регулятор также обратил внимание на то, что в мессенджерах и социальных сетях стали часто пересылаться неправдивые комментарии на тему цифрового рубля.

«Злоумышленники оперативно меняют свои схемы для хищения денег у граждан... Как правило, в их схемах фигурирует некий "специальный безопасный счет ЦБ", на который якобы необходимо перевести или положить деньги для их "сохранности"»,— рассказала «РИА Новости» пресс-служба Банка России. Регулятор напомнил, что никакого «специального безопасного счета в ЦБ» не существует.

Центробанк также рассказал, что зафиксировал всплеск мифов о цифровом рубле. «Псевдоэксперты», как выразились в ЦБ, в своих сообщениях утверждают, что переход на цифровой рубль будет принудительным для граждан России. Банк России же заявил, что открытие цифрового счета — это добровольное решение. Открыть специальный кошелек можно только самостоятельно и по своему желанию.

Подобные посты и видео встречаются в Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) и в других соцсетях. Авторы роликов рассказывают о том, как они отказываются от цифрового рубля. Например, они приносят в банковские учреждения или в МФЦ заявления об отказе, написанные в свободной форме. В учреждениях же утверждают, что приносить специальные заявления не нужно, потому что для отказа от нового платежного средства достаточно не открывать счет цифрового рубля.

Подробнее — в материале «Ъ» «Цифровой рубль влетит в копеечку».