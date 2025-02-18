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Коммерсантъ FM
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Президент Аргентины Милей заявил, что не рекламировал криптовалюту $LIBRA

Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что он не рекламировал криптовалюту $LIBRA в своем аккаунте в соцсети X, а лишь «поделился информацией о ней». Об этом он сказал вчера, 17 января, в интервью аргентинскому телеканалу TN. Господин Милей также отметил, что действовал при этом добросовестно и решил рассказать о новой криптовалюте, потому что он «фанатичный технооптимист».

Президент Аргентины Хавьер Милей

Президент Аргентины Хавьер Милей

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Президент Аргентины Хавьер Милей

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Господин Милей оказался в центре скандала после того, как в прошлую пятницу написал пост в X, в котором хвалил новый токен $LIBRA. После этого его капитализация достигла отметки $4,56 млрд, а затем за несколько часов обрушилась на 94%. Аргентинский регулятор в сфере финтеха уже заявил, что могла иметь место мошенническая схема, при которой создатели криптовалюты активно привлекают инвесторов, а потом быстро выводят деньги, оставляя остальных участников с обесценившимися токенами. Господин Милей вскоре заявил, что «не был в курсе подробностей проекта», и удалил изначальный пост. При этом он признал, что в октябре прошлого года встречался с Хейденом Дэвисом, который стоит за запуском $LIBRA.

В понедельник основной аргентинский фондовый индекс S&P Merval упал на 5,6%. Оппозиция активно критикует господина Милея за участие в продвижении сомнительной криптовалюты и грозит ему импичментом. В аргентинские суды уже было подано около ста исков по этому делу, а в понедельник федеральный судья Мария Сервини начала расследование по нему.

Яна Рождественская

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